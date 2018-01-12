2018-01-12T21:14:59+03:00
Политика

США и еще 16 стран будут перехватывать суда, торгующие с КНДР

Меры принимаются в рамках поддержки резолюций СБ ООН о санкциях против Северной Кореи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Страны будут инспектировать открытое море в поисках нарушителей санкционного режимаСтраны будут инспектировать открытое море в поисках нарушителей санкционного режимаФото: REUTERS
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Соединенные Штаты и еще шестнадцать других стран планируют перехватывать суда, продолжающие торговлю с КНДР в обход международных санкций. Такая мера принимается в рамках поддержки резолюций Совета безопасности ООН под номерами 2375 и 2397, которые предусматривают ограничение поставок в страну ряда товаров.

Так, государства обязуются инспектировать открытое море и при выявлении подозрительных кораблей и грузов отправлять их в свои парты для последующей проверки. Также на территорию таких стран, теперь нельзя будет выгружать товары, которые поставлялись с судов, торгующих с КНДР. При этом, любой перехваченный груз, нарушающий санкционный режим ООН, будет уничтожаться.

В тексте заявления, опубликованного на сайте госдепартамента США, говорится о том, что, кроме американцев, его подписали также представители Японии, Южной Кореи, Японии, Австралии, Великобритании, Аргентины, Германии, Канады, Дании, Греции, Франции, Сингапура, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши и Новой Зеландии.

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