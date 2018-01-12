2018-01-12T22:14:12+03:00
В мире

Посол США в Панаме уходит в отставку из-за политики Трампа

Джон Фили заявил, что больше не может "служить президенту верой и правдой"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посол Джон ФилиПосол Джон ФилиФото: REUTERS
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Американский посол в Панаме Джон Фили подал прошение об отставки из-за несогласия с политикой действующего президента США Дональда Трампа и его администрации. Соответствующее письмо с просьбой уже направлено в Госдепартамент.

"Будучи младшим сотрудником дипломатической службы, я давал клятву верой и правдой служить президенту и его администрации в аполитичной манере, даже если местами не согласен с политикой. <...> Мои инструкции ясно дают понять, что если я не верю, что могу так поступать, то обязан уйти в отставку. Это время пришло", - цитирует агентство Reuters письмо Фили.

Отмечается, что Белый дом, Госдепартамент и правительство Панамы уже проинформировано о решении дипломата. Посол уйдет в отставку по личным причинам 9 марта этого года.

Напомним, что накануне Трамп довольно нелестно высказался о странах, из которых многие мигранты приезжают в США. Так, по его мнению, государства вроде Гаити и Сальвадора являются "грязными дырами", не то, что, например, цивилизованная Норвегия.

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