СК просит оставить Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля
Следственный комитет России просит продлить домашний арест фигуранта дела "Седьмой студии", режиссера Кирилла Серебренникова до 19 апреля 2018 года. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь органа правосудия Юнона Царева.
По ее словам, следствие также попросило продлить меры пресечения в отношении экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и бывшего главбуха этой автономной некоммерческой организации Нины Масляевой.
"Рассмотрения ходатайства в отношении Масляевой назначено на 15 января в 11:00, в отношении Серебренникова, Малобродского и Итина - на 16 января в 12:00", - цитирует ТАСС Цареву.
Напомним, что срок домашнего ареста Серебренникова истечет 19 января этого года. Все фигуранты данного дела обвиняются в хищении 68 млн рублей, выделенных на культурный проект "Платформа".
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