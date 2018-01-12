2018-01-12T22:28:12+03:00
Общество

СК просит оставить Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля

Срок данной меры пресечения истекает через семь дней
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл СеребренниковХудожественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл СеребренниковФото: Иван ВИСЛОВ
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Следственный комитет России просит продлить домашний арест фигуранта дела "Седьмой студии", режиссера Кирилла Серебренникова до 19 апреля 2018 года. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь органа правосудия Юнона Царева.

По ее словам, следствие также попросило продлить меры пресечения в отношении экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и бывшего главбуха этой автономной некоммерческой организации Нины Масляевой.

"Рассмотрения ходатайства в отношении Масляевой назначено на 15 января в 11:00, в отношении Серебренникова, Малобродского и Итина - на 16 января в 12:00", - цитирует ТАСС Цареву.

Напомним, что срок домашнего ареста Серебренникова истечет 19 января этого года. Все фигуранты данного дела обвиняются в хищении 68 млн рублей, выделенных на культурный проект "Платформа".

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