Хирург, оставлявший автографы на печени пациентов, отделался штрафом

12 Янв. 2018 2018-01-12T22:47:03+03:00

Медик был лишен врачебной практики и уволен из госпиталя, где проработал 12 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Британский хирург Саймон Брэмхолл, который оставлял свои инициалы на донорской печени пациентов, приговорен к 120 часам общественных работ и штрафу в размере 13,6 тысячи долларов.

Напомним, ранее медик признался в суде, что во время операций по трансплантации внутренних органов действительно выжигал на них автографы. Делалось это с помощью специального аппарата, который обычно прижигают сосуды для остановки кровотечения.

К настоящему моменту известно о двух подобных инцидента, которые произошли 9 февраля и 21 августа 2013 года. Когда все раскрылось, Брэмхолла уволили из госпиталя королевы Елизаветы II и лишили врачебной практики.

"Я признаю, что в обоих случаях вы были уставшим, и признаю, что это могло повлиять на ваши суждения. Но это поведение было спровоцировано профессиональным высокомерием такого масштаба, что переросло в преступление", - цитирует The Guardian судью Пола Фаррера Квебека.