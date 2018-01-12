Самолет Ан-2 аварийно сел в Оренбургской области

12 Янв. 2018 2018-01-12T23:20:25+03:00

Самолет Ан-2 во время воздушного парада на авиационном фестивале «Форсаж-2017» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Вечером в пятницу, 12 января, самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Оренбургской области. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, «поступила информация о незапланированной посадке самолета Ан-2 на территории Северного района Оренбургской области, в районе населённого пункта Курская Васильевка».

Сведений о возможных разрушениях, погибших и раненых не поступало. К месту аварийной посадки воздушного судна выехала оперативная группа отдельного поста пожарно-спасательного гарнизона.

Напомним, в октябре прошлого года в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» из-за технической неисправности экстренно приземлился пассажирский лайнер, летевший из Сургута в Москву. Позже выяснилось, что командир Airbus принял решение о приземлении из-за поломки печи на борту воздушного судна. К счастью, обошлось без возгорания и пожара, однако пассажиров отправили в столицу уже другим самолетом.