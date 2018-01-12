Трамп: Союзники США должны признать «Хезболлу» террористической организацией

12 Янв. 2018 2018-01-13T00:03:23+03:00

Глава Белого дома также призвал союзников «прекратить финансирование Корпуса стражей исламской революции и их военизированных сторонников»

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Глава Белого дома Дональд Трамп призвал союзников Соединённых Штатов внести ливанское движение «Хезболла» в список террористических организаций.

«Они (союзники США) должны признать «Хезболлу» в целом террористической группировкой», - говорится в заявлении американского лидера.

Кроме того, он призвал союзников «прекратить финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и их военизированных сторонников».

«Я призываю всех наших союзников принять более существенные меры для противостояния другой враждебной деятельности Ирана. Помимо прочего, наши союзники должны прекратить финансирование КСИР, его ставленников, а также всех, кто вносит вклад в поддержку Ираном терроризма», - цитирует ТАСС заявление президента США.

Напомним, в октябре прошлого года американский конгресс принял законопроект о санкциях против «Хезболлы» и спонсоров этого шиитского движения. Документ был подготовлен в рамках объявленной президентом «новой стратегии» Вашингтона в отношении Ирана.