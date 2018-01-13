2018-01-13T03:00:53+03:00
В мире

США запустили ракету Delta IV со спутником-разведчиком

Ракета-носитель стартовала с космодрома в Калифорнии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ракета-носитель Delta IV стартовала с космодрома в КалифорнииРакета-носитель Delta IV стартовала с космодрома в КалифорнииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на субботу с космодрома в Калифорнии стартовала американская ракета-носитель Delta IV со спутником Национального разведывательного управления США.

Запуск со стартового комплекса калифорнийской базы ВВС Ванденберг состоялся 12 января в 17:11 по времени Западного побережья США (13 января в 01:11 мск), его осуществила компания United Launch Alliance (ULA), которая вела трансляцию на своем сайте.

Ракета должна вывести спутник NROL-47 для нужд национального управления военно-космической разведки. Ранее этот запуск несколько раз откладывали по разным причинам, в том числе из-за непогоды и технических неполадок.

Напомним, на днях компания SpaceX запустила с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету Falcon 9 с секретным спутником под кодовым названием Zuma. Позже стало известно, что аппарат не вышел на расчетную орбиту. Скорее всего, он потерян безвозвратно.

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