Клинтон обвинила Трампа в невежестве и расизме
Бывшая соперница нынешнего президента США Хиллари Клинтон отреагировала на слова Дональда Трампа о странах – «грязных дырах» и оставила на своей странице в Twitter гневную запись, в которой напомнила о годовщине страшного землетрясения на Гаити, которое произошло 12 января 2010 года. Тогда погибли, по официальным данным, свыше 222,5 тысячи человек.
«Годовщина чудовищного землетрясения восьмилетней давности – день, в который нужно вспомнить трагедию, почтить несгибаемый народ Гаити и подтвердить приверженность Америки оказанию помощи нашим соседям», - пишет Хиллари Клинтон.
И продолжает: «Вместо этого мы сталкиваемся с невежественными и расистскими взглядами Трампа на тех, кто не похож на него».
Ранее сообщалось, что после высказываний главы Белого дома гаитянский посол в Вашингтоне потребовал официальных объяснений, в ООН обвинили президента США в расизме, Сенегал и Ботсвана поинтересовались, считаются ли они «грязными дырами», а сам Трамп потом сказал, что он таких слов не произносил.