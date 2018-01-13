2018-01-13T03:30:16+03:00
В мире

Клинтон обвинила Трампа в невежестве и расизме

После высказывания президента США о «грязных дырах» экс-госсекретарь напомнила американцам о годовщине страшного землетрясения на Гаити
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший госсекретарь США Хиллари КлинтонБывший госсекретарь США Хиллари КлинтонФото: REUTERS
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Бывшая соперница нынешнего президента США Хиллари Клинтон отреагировала на слова Дональда Трампа о странах – «грязных дырах» и оставила на своей странице в Twitter гневную запись, в которой напомнила о годовщине страшного землетрясения на Гаити, которое произошло 12 января 2010 года. Тогда погибли, по официальным данным, свыше 222,5 тысячи человек.

«Годовщина чудовищного землетрясения восьмилетней давности – день, в который нужно вспомнить трагедию, почтить несгибаемый народ Гаити и подтвердить приверженность Америки оказанию помощи нашим соседям», - пишет Хиллари Клинтон.

И продолжает: «Вместо этого мы сталкиваемся с невежественными и расистскими взглядами Трампа на тех, кто не похож на него».

Ранее сообщалось, что после высказываний главы Белого дома гаитянский посол в Вашингтоне потребовал официальных объяснений, в ООН обвинили президента США в расизме, Сенегал и Ботсвана поинтересовались, считаются ли они «грязными дырами», а сам Трамп потом сказал, что он таких слов не произносил.

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