В ЕС обдумывают ответ на заявление Трампа о ядерной сделке с Ираном

13 Янв. 2018 2018-01-13T04:34:41+03:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты выйдут из соглашения по ядерной программе Ирана, если его условия не изменят Фото: REUTERS

Евросоюз принял слова президента США к сведению, и теперь оценивает их возможные последствия

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Евросоюз принял к сведению заявление президента США Дональда Трампа по ядерной сделке с Ираном и теперь обдумывает, как на него реагировать и к чему оно может привести. Об этом сообщил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«В качестве первого шага мы будем координировать с E3 (то есть, тремя европейскими участниками «шестерки» международных посредников – Великобританией, Германией и Францией) и другими государствами-членами ЕС совместную оценку заявления и его последствий», - говорится в его комментарии.

Представитель ЕВС добавил, что Европейский Союз «по-прежнему привержен продолжению полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий», передает Интерфакс.

Ранее глава Белого дома заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Ирана, если его не перепишут. Трамп подчеркнул, что «если другие страны и теперь не предпримут действий, я разорву нашу сделку с Ираном».