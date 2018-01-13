Крымчане посоветовали Гройсману сходить к психиатру после его «встречного предложения» по Крыму

13 Янв. 2018 2018-01-13T05:09:33+03:00

Изменить размер текста: A A

После слов премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что вместе с оставшейся в Крыму военной техникой Россия могла бы вернуть Незалежной и сам Крым, на полуострове усомнились в его нормальности и посоветовали обратиться к психиатру.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет. На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице», - так в беседе с телеканалом RT прокомментировал «встречное предложение» главы кабмина зампредседателя крымского комитета Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Они не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошёл в состав России и назад никогда не вернётся. Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова. Обратной дороги быть не может», - подчеркнул он.

Накануне Владимир Путин в редакции «КП» сказал, что Россия готова передать Киеву оставшуюся на полуострове украинскую военную технику.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент России Владимир Путин посетил редакцию «Комсомольской правды»