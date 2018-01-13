2018-01-13T05:42:12+03:00
Политика

Украинская гривна продолжает дешеветь

За ночь курс валюты Незалежной поставил новый антирекорд
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украинская гривна продолжает обесцениватьсяУкраинская гривна продолжает обесцениватьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Национальная валюта Незалежной продолжает дешеветь. К утру субботы, 13 января, курс украинской гривны поставил новый рекорд и превысил психологическую отметку по отношению к рублю «один к двум». Сейчас за 10 российских рублей можно приобрести пять гривен.

Курс евро на данный момент составляет 34,56 гривны, доллара США – 28,36. Национальный банк Украины такую ситуацию на валютном рынке объясняет сезонными колебаниями.

Ранее в пятницу, 12 января, гривна опустилась ниже исторического минимума по отношению к европейской валюте и рублю за всё время её существования с 90-х годов прошлого века. Антирекорд был побит, когда на Украине курс евро за сутки вырос на 21 копейку, преодолев отметку в 34 гривны за €1.

Напомним, киевские деньги начали обесцениваться после так называемой «революции достоинства» в 2014 году, тогда соотношение с рублем опустилось до уровня три к одному.

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