2018-01-13T06:40:41+03:00
В мире

Конгрессмен пригрозил Трампу импичментом за слова о мигрантах из «грязных дыр»

Демократ Эл Грин собирается после уикенда поставить этот вопрос на голосование
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп на встрече с законодателями в Белом доме: «Зачем нам все эти люди, приезжающие из своих стран – грязных дыр?»Президент США Дональд Трамп на встрече с законодателями в Белом доме: «Зачем нам все эти люди, приезжающие из своих стран – грязных дыр?»Фото: REUTERS
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В Соединенных Штатах снова заговорили об импичменте президента, и повод для этого Дональд Трамп предоставил весомый: расистское высказывание. Конгрессмен-демократ Эл Грин пообещал заняться вопросом импичмента главы государства из-за его опрометчивого заявления о мигрантах из «грязных дыр».

«Осуждения конгрессом расистских высказываний недостаточно. В конгрессе разговоры ничего не значат, важно только то, за что мы голосуем. На следующей неделе я снова поставлю на голосование резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа», - написал член палаты представителей на своей странице в Twitter.

Напомним, обсуждая с законодателями иммиграционное соглашение, касающееся выходцев из Гаити, Сальвадора и стран Африки, глава Белого дома возмутился: «Зачем нам все эти люди, приезжающие из своих стран – грязных дыр (shithole countries)?»

Эти слова возмутили многих. Так, посол Гаити в США потребовал объяснений, в ООН Трампа обвинили в расизме, а сам он потом сказал, что такого не говорил.

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