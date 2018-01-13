Пушков: Гройсман неудачно пошутил, Киев не готов никого принять
Вчерашнее заявление премьера Украины Владимира Гройсмана, предложившего России вместе с оставшейся в Крыму военной техникой вернуть Незалежной и сам полуостров – всего лишь неудачная шутка, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
«Гройсман неудачно пошутил: Киев не готов никого принять — нет ни денег, ни кредитов, в казне — пять миллиардов, а надо отдавать 38. Наглость, говорят, второе счастье, но в этом случае скорее признак небольшого ума», - написал он на своей странице в Twitter.
Сенатор прокомментировал заявление премьер-министра Украины о том, что Киев вместе с крымской техникой готов в ближайшее время принять от России и сам КрымФото: Twitter.com
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в редакции «Комсомолки» сказал, что Москва готова передать Киеву оставшиеся на полуострове украинские боевые самолеты, корабли и другую военную технику.
После этого Гройсман выступил с «встречным предложением»: вернуть заодно и Крым. «Готовы принять в ближайшее время», - добавил он.
Крымчане усомнились в его нормальности и посоветовали сходить к психиатру, провериться.
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