2018-01-13T07:24:35+03:00
Политика

Пушков: Гройсман неудачно пошутил, Киев не готов никого принять

Так сенатор прокомментировал «встречное предложение» премьера Украины вместе с техникой вернуть Незалежной и Крым
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман: "Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман: "Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время"Фото: REUTERS
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Вчерашнее заявление премьера Украины Владимира Гройсмана, предложившего России вместе с оставшейся в Крыму военной техникой вернуть Незалежной и сам полуостров – всего лишь неудачная шутка, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Гройсман неудачно пошутил: Киев не готов никого принять — нет ни денег, ни кредитов, в казне — пять миллиардов, а надо отдавать 38. Наглость, говорят, второе счастье, но в этом случае скорее признак небольшого ума», - написал он на своей странице в Twitter.

Сенатор прокомментировал заявление премьер-министра Украины о том, что Киев вместе с крымской техникой готов в ближайшее время принять от России и сам Крым Фото: Twitter.com

Сенатор прокомментировал заявление премьер-министра Украины о том, что Киев вместе с крымской техникой готов в ближайшее время принять от России и сам КрымФото: Twitter.com

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в редакции «Комсомолки» сказал, что Москва готова передать Киеву оставшиеся на полуострове украинские боевые самолеты, корабли и другую военную технику.

После этого Гройсман выступил с «встречным предложением»: вернуть заодно и Крым. «Готовы принять в ближайшее время», - добавил он.

Крымчане усомнились в его нормальности и посоветовали сходить к психиатру, провериться.

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