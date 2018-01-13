2018-01-13T07:25:14+03:00
Политика

ЦИК завершил прием документов от претендентов на пост президента

Теперь кандидатам предстоит следующий этап - регистрация
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава Центризбиркома России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В ночь на субботу, 13 января, Центризбирком завершил прием документов от выдвинутых партиями кандидатов в президенты России.

Стоит отметить, что период подачи документов самовыдвиженцами завершился еще в ночь с 7-го на 8 января. У кандидатов от политических организаций было немного больше времени: их ждали в ЦИК до конца суток 12 января.

Кстати, получив документы для выдвижения, Центризбирком в течение пяти дней должен проверить их и принять решение о регистрации уполномоченных партии. После этого кандидат сможет открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать сбор подписей.

По последним данным, Центризбирком пока зарегистрировал уполномоченных 14 партий, выдвинувших претендентов на высший государственный пост. При этом избирательные счета на сегодняшний день открыли все эти 14 кандидатов.

Напомним, первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а вторым - претендент от КПРФ Павел Грудинин.

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