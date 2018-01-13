2018-01-13T07:49:13+03:00
В мире

Германия проведет консультации по Ирану с европейскими партнерами

В ЕС отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа об иранской ядерной сделке
Дарья ИВАШКИНА
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Евросоюз отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о «последнем шансе» в ситуации вокруг иранской ядерной сделкиЕвросоюз отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о «последнем шансе» в ситуации вокруг иранской ядерной сделкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Евросоюз отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о «последнем шансе» в ситуации вокруг иранской ядерной сделки. Власти сообщества сообщили о намерении скоординировать действия и дать совместную оценку словам американского лидера и их последствий. При этом в ЕС отметили, что собираются придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«В первую очередь мы скоординируем действия с E3 (три европейские страны, являющиеся участницами иранской «шестерки» - Великобритания, ФРГ и Франция) и другими государствами-членами ЕС для совместной оценки заявления и его последствий», - говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

При этом в Германии уже согласились провести консультации с европейскими партнерами и обсудить общий подход.

Напомним, ранее глава Соединенных Штатов заявил, что в последний раз продлил заморозку санкций против Ирана в рамках ядерного соглашения. При этом он потребовал от ЕС «исправить» СВПД, иначе Вашингтон выйдет из сделки.

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