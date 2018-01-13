Цукерберг потерял почти $3 млрд, объявив о переменах в ленте новостей Facebook

13 Янв. 2018 2018-01-13T08:23:59+03:00

Акции его компании резко упали в цене, и состояние основателя соцсети уменьшилось до $74,4 миллиарда

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Объявив о грядущих переменах в ленте новостей Facebook, создатель соцсети Марк Цукерберг потерял 2,9 миллиарда долларов. После его заявления акции компании на нью-йоркской бирже в пятницу резко упали в цене на 3,9%.

Как подсчитало агентство Bloomberg, состояние Цукерберга уменьшилось до 74,4 миллиарда долларов, и в рейтинге самых богатых людей мира 33-летний американец уступил четвертую позицию испанцу Амансио Ортега, основателю текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara.

Напомним, накануне Марк Цукерберг огорошил пользователей Facebook сообщением о будущих изменениях приоритетов новостной ленты: обитатели социальной сети будут видеть больше событий из жизни своих друзей и членов семьи, новостей любимых групп. Но при этом в ленте станет меньше рекламы, сообщений от компаний, брендов и СМИ.

Он уточнил, что нововведения появятся не сейчас, через несколько месяцев, и выразил уверенность, что это пойдет на пользу его компании.