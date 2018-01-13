2018-01-13T08:52:44+03:00
Общество

Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка» Теренс Марш

О том, что 9 января умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка» Теренс Марш, стало известно только в субботу
Дарья ИВАШКИНА
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«Побег из Шоушенка» - одна из самых извстных работ Теренса Марша«Побег из Шоушенка» - одна из самых извстных работ Теренса МаршаФото: кадр из фильма
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В субботу, 13 января, стало известно, что в США умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка» Теренс Марш. Двукратный обладатель премии «Оскар» скончался в минувший вторник, 9 января, в своем доме в штате Калифорния. Ему было 86 лет.

По данным американских СМИ, Марш умер после продолжительной болезни. Так, на протяжении последних четырех лет он боролся с раком, сообщает Variety.

СПРАВКА «КП»

Теренс Марш получил два «Оскара» за свою работу в качестве художественного постановщика: первую статуэтку ему вручили за фильм «Доктор Живаго» (1965 год), а вторую премию он взял за ленту «Оливер!» (1968). Кроме того, еще дважды он был номинирован на престижную кинонаграду - за работу над картинами «Скрудж» ( 1970) и «Мария - королева Шотландии» (1971).

Кстати, Марш был режиссером-постановщиком таких кинолент, как «Побег из Шоушенка» (1994), «Зеленая миля» (1999) и «Охота за "Красным Октябрем"» (1990). А его последней работой стал фильм «Час пик 2» (2001).

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