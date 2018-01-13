2018-01-13T09:25:18+03:00
Москва

Ночь на 13 января стала самой холодной в Москве с начала зимы

Температура воздуха опускалась до -8,7 градуса
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве, наконец, наступила зимаВ Москве, наконец, наступила зимаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ночь на субботу, 13 января, стала самой холодной в Москве за зиму. Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ опускалась до -8,7 градуса.

«Таким образом, 13 января стало самым холодным днем нынешней календарной зимы», - сказали в столичном метеобюро «Интерфаксу».

Причем днем потепления не ожидается. По прогнозам, столбики термометров будут колебаться в пределах -6…-8 градусов, что близко к климатической норме, которая для середины января составляет -9 градусов.

Между тем среднесуточная температура в этом январе все равно превышает средние многолетние значения примерно на восемь градусов.

Напомним, прежний минимум зимы 2017-2018 годов был зафиксирован 26 декабря: тогда воздух в мегаполисе остывал до -7,4 градуса.Так что эта зима пока не отличалась очень сильными морозами. Однако на этой неделе в столичный регион начали поступать холодные массы воздуха из Арктики.

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