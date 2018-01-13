Куба назвала высказывания Трампа о мигрантах грубыми и расистскими

13 Янв. 2018 2018-01-13T09:39:45+03:00

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На Кубе прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о мигрантах. Министерство иностранных дел страны резко осудило высказывания американского лидера, назвав их «расистскими, оскорбительными и грубыми».

«МИД Кубы решительно осуждает расистские, оскорбительные и грубые высказывания президента США в отношении Гаити, Сальвадора, государств Африки и других континентов», - говорится в заявлении кубинского дипведомства.

При этом в Гаване выразили «глубокую солидарность со всеми оскорбленными странами», отметив, что африканцы и гаитяне сыграли большую роль в истории Острова свободы.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции заявил, что в США не нужны мигранты из «грязных дыр»: «грязными дырами» он назвал Гаити, Сальвадор и страны Африки. Однако сам глава Соединенных Штатов отрицает, что произносил приписанные ему грубые выражения.