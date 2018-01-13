«ВКонтакте» снова внесли в список пиратских ресурсов

13 Янв. 2018 2018-01-13T10:01:04+03:00

При этом США похвалили соцсеть за борьбу с нарушениями прав интеллектуальной собственности

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США вновь внесли «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов. При этом Вашингтон похвалил российскую социальную сеть за борьбу с нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Как говорится в докладе, опубликованном на сайте министерства торговли Соединенных Штатов, меры, предпринимаемые руководством соцсети, обнадеживают. В частности, в 2016 году «ВК» подписала партнерские договоры с крупными записывающими компаниями, боролась с приложениями, предназначенными для скачивания нелегального контента, а также протестировала технологии по распознаванию контента.

«Но, несмотря на эти позитивные моменты, VK остается очагом противоправной деятельности», - сообщается в документе.

Кстати, стоит отметить, что в этом документе собраны крупнейшие мировые ресурсы, которые, по мнению американской стороны, являются пиратскими. Так, среди других российских проектов, включенных в черный список, - торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net.