Сеть захватил опасный флешмоб с поеданием порошка на камеру

13 Янв. 2018 2018-01-13T10:50:29+03:00

Участники опасного флешмоба Tide Pod Challenge стараются как можно оригинальнее съесть на камеру моющие средства Фото: кадр с видео

Его участники стараются как можно оригинальнее съесть моющие средства

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В сети стремительно набирает популярность флешмоб Tide Pod Challenge, участники которого стараются как можно оригинальнее съесть на камеру порошковый гель для стиральных машин.

Тревогу забили врачи, поскольку моющие средства, которые начали есть подростки, содержат этанол, полимеры и перекись водорода - чрезвычайно токсичные вещества. Как отмечают медики, их поедание может нанести необратимый вред организму или даже привести к летальному исходу.

Порошковый гель для стиральных машин в руках у участника Tide Pod ChallengeФото: кадр с видео

Стоит отметить, что флешмоб, вероятно, начался с сатирической новости, опубликованной американским агентством The Onion еще в 2015 году, пишет The Independent. А в 2017 году юмористический сайт College Humor разместил шуточное видео с человеком, который поедал капсулы порошка, потому что они «выглядели вкусными».

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