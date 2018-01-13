2018-01-13T11:08:50+03:00
Происшествия

В Калифорнии локализовали крупнейший природный пожар

Площадь возгорания составила 1140 квадратных километров
Дарья ИВАШКИНА
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В Калифорнии локализовали крупнейший природный пожарВ Калифорнии локализовали крупнейший природный пожарФото: REUTERS
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В субботу, 13 января, стало известно, что пожарным удалось полностью локализовать крупнейший в истории американского штата Калифорния лесной пожар, получивший имя «Томас». По последним данным, площадь возгорания составила 1140 квадратных километров.

Причем жертвами пожара стали не менее двух человек. Кроме того, огонь уничтожил или повредил более одной тысячи домов и построек, находившихся в округах Вентура и Санта-Барбара, сообщается на сайте Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата.

Стоит отметить, что до сих пор самым крупным в Калифорнии считался пожар, произошедший неподалеку от города Сан-Диего в 2003 году и унесший жизни 15 человек. Однако «Томас» превзошел тот пожар по площади примерно на 0,5 квадратных километра.

Напомним, лесные пожары начались в Калифорнии еще 4 декабря минувшего года. С тех пор на территории штата было зафиксировано в общей сложности шесть возгораний.

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