КНДР предложила Южной Корее провести переговоры 15 января

13 Янв. 2018 2018-01-13T11:33:40+03:00

‍Пхеньян намерен сначала обсудить участии своих артистов в Олимпиаде-2018

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В Южной Корее сообщили, что КНДР предложила 15 января провести переговоры об участии северокорейских артистов в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в Пхенчхане.

«Северная Корея направила уведомление для проведения переговоров на уровне рабочих групп на северокорейской стороне деревни Пханмунджом 15 января по вопросу приезда художественного коллектива», - цитирует сообщение южнокорейского министерства объединения Reuters.

Между тем накануне на эту дату Сеул предлагал назначить встречу по вопросу участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде-2018. Между тем, как заметили в Южной Корее, Пхеньян намерен предложить другую дату переговоров по этому вопросу.

Напомним, 9 января состоялись первые с 2015 года переговоры между представителями Северной и Южной Кореи, на которых было принято решение о том, что КНДР направит в Пхенчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду по тхэквондо, болельщиков, а также танцоров и музыкантов.