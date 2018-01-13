Одесские вузы закрыли из-за нехватки денег на отопление

13 Янв. 2018 2018-01-13T11:50:37+03:00

Кроме того, у учебных заведений не хватает средств для того, чтобы обеспечить выполнение новых требований по качеству света в аудиториях

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В Одессе закрыли ряд вузов. Речь идет о таких высших учебных заведениях, как Одесский национальный университет имени Мечникова, Юридическая академия и Академия пищевых технологий.

По словам студентов и преподавателей, их образовательные учреждения работали до конца декабря минувшего года, а с 1 января всех студентов отпустили домой, объявив, что как минимум до 26 февраля занятия проводиться не будет.

Дело в том, что у вузов не хватается денег для оплаты отопления учебных корпусов, сообщают украинские СМИ. Кроме того, в силу финансовых причин учебные заведения не могут обеспечить выполнение новых требований по качеству света в аудиториях.

Напомним, в сентябре прошлого года появилась информация о том, что новый отопительный сезон на Украине может оказаться рекордно дорогим. Причем незадолго до этого правительство страны приняло решение сократить этот сезон почти на месяц.