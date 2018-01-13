В Госдуме прокомментировали намерение США наращивать ядерный потенциал

13 Янв. 2018 2018-01-13T12:08:19+03:00

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В Госдуме прокомментировали намерение США увеличить количество ядерных боеприпасов. Так, замглавы думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал планы Соединенных Штатов недружественными.

При этом политик заметил, что военная доктрина РФ носит оборонительный характер. По его словам, она составлена с учетом угроз, которые могут исходить извне. «А вот сегодняшние действия США говорят о недружественных планах, вынашиваемых в отношении нашего государства и наших союзников. Америка пытается оправдать свою деятельность в части наращивания военного потенциала якобы угрозой со стороны России, что не соответствует действительности», - сказал депутат RT.

Также Швыткин отметил, что Вашингтон не оставляет попыток «взвинтить гонку вооружений».

Напомним, ранее стало известно, что Штаты намерены увеличить количество ядерных зарядов малой мощности, поскольку Россия имеет преимущество по их производству. Как заявили американские власти, таким образом США хотят «укрепить ядерное сдерживание».