2018-01-13T12:26:26+03:00
В мире

Моби заявил, что ЦРУ просило его публиковать в соцсетях слухи о «связях Трампа с Россией»

По словам музыканта, около года назад его друзья, работающие в американских разведслужбах, передали ему «некоторую информацию»
Дарья ИВАШКИНА
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Американский музыкант, диджей и певец МобиАмериканский музыкант, диджей и певец МобиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Певец Ричард Мелвилл Холл, более известный как Моби, признался, что распространял слухи о якобы имевшихся связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией по просьбе ЦРУ.

По словам музыканта, около года назад он встречался со своими друзьями, работающими в американских разведывательных службах, которые передали ему «некоторую информацию» и попросили его публиковать в социальных сетях «сведения о связях Трампа с РФ».

«Они передали мне некоторую информацию. Они сказали: "Послушай, у тебя больше подписчиков в социальных сетях, чем у любого из нас, ты не мог бы опубликовать какие-то из этих вещей. Просто разместить их?"», - рассказал Моби в эфире радиостанции WFPK.

А в феврале прошлого года певец действительно сделал на своих страницах в соцсетях несколько постов о нынешнем хозяине Белого дома. В них говорилось, что досье на Трампа якобы является полностью достоверным. При этом музыкант ссылался на неких «друзей в Вашингтоне».

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