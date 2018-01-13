У кандидата в президенты России Владимира Путина не будет страниц в соцсетях

13 Янв. 2018 2018-01-13T13:01:39+03:00

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В субботу, 13 января, стало известно, что у кандидата в президенты России Владимира Путина, который является действующим главой государства, не будет официальных и личных страниц в социальных сетях.

Как рассказал пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов, всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники претендента на высший государственный пост. «Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба», - сказал Кондрашов телеканалу RT.

Напомним, Путин идет на президентские выборы, которые запланированы на 18 марта 2018 года, как самовыдвиженец. Поэтому ему необходимо было собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. Однако его штаб уже собрал на треть больше подписей, чем необходимо, - 408 тысяч.