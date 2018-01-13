Президент Боливии заявил, что слова Трампа о мигрантах оскорбляют весь мир

13 Янв. 2018 2018-01-13T13:42:29+03:00

По мнению главы южноамериканского государства, язык и политика нынешнего хозяина Белого дома «загрязнены расизмом и фашизмом»

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В субботу, 13 января, президент Боливии Эво Моралес прокомментировал заявление своего американского коллеги Дональда Трампа о мигрантах из стран, которые глава Соединенных Штатов считает «грязными дырами». По мнению лидера южноамериканского государства, слова нынешнего хозяина Белого дома оскорбляют весь мир.

«Оскорбляя африканские страны, Сальвадор и Гаити, Трамп оскорбляет весь мир и демонстрирует, что его язык и политика загрязнены расизмом, фашизмом, высокомерием и невежеством капитализма», - написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время заседания по вопросам иммиграции, которое состоялось в Вашингтоне ранее на этой неделе, заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из «грязных дыр»: таковыми он назвал Гаити, Сальвадор и страны Африки.