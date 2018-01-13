Рябков: США новыми санкциями хотят повлиять на ситуацию в РФ в преддверии выборов

13 Янв. 2018 2018-01-13T14:05:53+03:00

По словам замминистра, Москва «будет искать наиболее эффективные формы реагирования на все происходящее»

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Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал информацию о подготовке США доклада, содержащего перечень лиц, которые могут попасть под американские санкции. По мнению дипломата, Вашингтон новыми ограничительными мерами хочет повлиять на ситуацию в РФ в преддверии президентских выборов, намеченных на 18 марта.

«Мы относимся ко всему этому философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов», - сказал замминистра.

При этом он подчеркнул, что Москва «будет искать наиболее эффективные формы реагирования» на расширение санкций. «Будем искать наиболее эффективные формы реагирования на все происходящее без ущерба для собственных интересов и не перекрывая перспективу постепенной нормализации отношений с США», - цитирует Рябкова ТАСС.

Напомним, на днях министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о том, что Вашингтон в рамках выполнения августовского антироссийского закона в скором времени введет новые санкции против РФ.