2018-01-13T14:05:53+03:00
Политика

Рябков: США новыми санкциями хотят повлиять на ситуацию в РФ в преддверии выборов

По словам замминистра, Москва «будет искать наиболее эффективные формы реагирования на все происходящее»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments21
Замглавы МИД России Сергей РябковЗамглавы МИД России Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал информацию о подготовке США доклада, содержащего перечень лиц, которые могут попасть под американские санкции. По мнению дипломата, Вашингтон новыми ограничительными мерами хочет повлиять на ситуацию в РФ в преддверии президентских выборов, намеченных на 18 марта.

«Мы относимся ко всему этому философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов», - сказал замминистра.

При этом он подчеркнул, что Москва «будет искать наиболее эффективные формы реагирования» на расширение санкций. «Будем искать наиболее эффективные формы реагирования на все происходящее без ущерба для собственных интересов и не перекрывая перспективу постепенной нормализации отношений с США», - цитирует Рябкова ТАСС.

Напомним, на днях министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о том, что Вашингтон в рамках выполнения августовского антироссийского закона в скором времени введет новые санкции против РФ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Греции наладят промышленное производство каннабиса
В Лондоне из универмага Harrods уберут памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду
Избирательный штаб Путина собрал более полумиллиона подписей
Турция не согласна на привилегированное партнерство с ЕС
«Спартак» принес извинения за пост о «шоколадках»
Радикалы повесили цепи на Российский центр науки и культуры в Киеве
Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли Милош Земан и Иржи Драгош
Минтруд подготовил проект об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 1 мая
Во Франции обсуждают эротический роман Макрона о начале отношений с женой
В США бывшие военные призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар
ВС Турции открыли ответный огонь по позициям сирийских курдов в Африне
Блины и пельмени предложат включить в список культурного наследия ЮНЕСКО
На выборах президента Чехии лидирует Милош Земан
Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Квентина Тарантино
Президент Франции предложил внести багет в список наследия ЮНЕСКО
Сторонники Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона
Напавшую на Земана активистку Femen задержали на 48 часов
Новак планирует провести встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
ЛНР: украинские снайперы открыли огонь по дачам у линии соприкосновения
В Китае жители сняли падение из космоса неизвестного объекта
Памфилова допустила использование удлиненного бюллетеня на выборах президента РФ
Клинцевич: США стремятся нарушить баланс сил в ядерной сфере
В МИД Ирана заявили, что не будут соглашаться на изменения Трампа в ядерной сделке
Медведев поблагодарил журналистов за преданность делу