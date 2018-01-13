2018-01-13T14:23:22+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали слова Гройсмана о передаче Крыма

Сенатор Алексей Пушков назвал заявление украинского премьера «неудачной шуткой»
Дарья ИВАШКИНА
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В Совфеде прокомментировали слова Гройсмана о передаче КрымаВ Совфеде прокомментировали слова Гройсмана о передаче КрымаФото: Евгения ГУСЕВА
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Председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о готовности Киева принять украинский флот вместе с Крымом. По его мнению, глава правительства незалежной просто «неудачно пошутил», ведь у Киева уже давно нет возможности никого принять.

«Киев не готов никого принять - нет ни денег, ни кредитов, в казне - 5 млрд, а надо отдавать 38. Наглость, говорят, второе счастье, но в этом случае скорее признак небольшого ума», - написал сенатор в Twitter.

А другой член Совфеда Сергей Цеков выразил уверенность, что украинские власти в конце концов заберут технику с Крымского полуострова. «Вся их бравада напоказ и не от большого ума», - сказал политик RT.

Напомним, заявление Гройсмана было ответом на предложение президента РФ Владимира Путина. Последний в ходе встречи с редакторами крупнейших изданий, состоявшейся в редакции «КП», выразил готовность передать Украине оставшуюся в Крыму технику.

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