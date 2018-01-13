2018-01-13T14:48:18+03:00
Политика

Украина запретила въезд полутора тысячам иностранцев из-за посещения Крыма

Как отметили в Госпогранслужбе незалежной, среди них «более сотни артистов и деятелей культуры»
Дарья ИВАШКИНА
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Украина запретила въезд полутора тысячам иностранцев из-за посещения КрымаУкраина запретила въезд полутора тысячам иностранцев из-за посещения КрымаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Госпогранслужбе (ГПС) Украины назвали число иностранцев, которым было отказано во въезде из-за посещения Крыма. По данным ведомства, в 2017 году таковых было почти полторы тысячи. При этом среди них «более сотни артистов и деятелей культуры».

В целом же по «крымской» причине в прошлом году украинскими пограничниками было составлено почти 2,3 тысячи административных протоколов.

А с начала 2018 года ГПС удалось выявить уже более 30 лиц, посещавших Крым вопреки украинскому законодательству. «Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 810 человек, которые, возможно, находились в Крыму», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госпогранслужбы Украины.

Кстати, напомним, 1 января 2018 года на Украине заработал биометрический контроль для иностранцев. Таким образом, с начала этого года граждане России, как и граждане других стран «группы риска», не могут использовать обычный загранпаспорт для въезда на территорию незалежной.

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