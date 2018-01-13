Медведев поблагодарил журналистов за преданность делу

13 Янв. 2018 2018-01-13T15:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 13 января, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников российской печати с профессиональным праздником, пожелав им вдохновения и новых творческих успехов. При этом глава правительства поблагодарил журналистов за преданность делу и неравнодушное и эмоциональное отношение к своей работе.

Также председатель кабмина отметил, что настоящий журналист «всегда остается верен своему профессиональному долгу - быть честным, объективным и принципиальным».

«Журналист - это талант и труд, собственная позиция и серьезная ответственность за каждое слово. Особенно в эпоху мгновенной передачи информации», - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте российского правительства.

СПРАВКА «КП»

День печати отмечается ежегодно 13 января и связан с исторической датой - началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости».