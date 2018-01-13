2018-01-13T15:18:04+03:00
В мире

В МИД Ирана заявили, что не будут соглашаться на изменения Трампа в ядерной сделке

Президент США ранее пригрозил выйти из ядерного соглашения с Ираном в случае отказа ЕС изменить условия
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В министерстве иностранных дел Ирана сообщил, что власти страны не будут соглашаться на поправки, которые требует внести в ядерную сделку президент США Дональд Трамп.

«Исламская Республика Иран прямо заявляет, что страна не будет выполнять ничего, кроме достигнутых обязательств в прошлом, и не примет никаких изменений в сделке ни сейчас, ни в будущем», — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, ранее Трамп пообещал выйти из ядерного соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году, если Евросоюз откажется изменить условия сделки.

Также ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против 14 физических и юридических лиц Ирана. Кроме того, Вашингтон в последний раз продлил режим приостановки санкций в отношении Ирана в рамках ядерного соглашения.

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