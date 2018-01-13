Клинцевич: США стремятся нарушить баланс сил в ядерной сфере

13 Янв. 2018 2018-01-13T15:31:57+03:00

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич Фото: Иван ВИСЛОВ

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Замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал обнародованную часть американской ядерной доктрины, где заявляется, что РФ не выполняет свои обязательства по некоторым соглашениям.

«На мой взгляд, новая ядерная доктрина США во многом отражает настроения президента Дональда Трампа, недовольного состоянием американского военного потенциала и его ядерной компоненты. Его составители пошли даже на прямой подлог, обвинив Россию в намерении первой использовать ядерное оружие», - заявил Клинцевич.

Он отметил, что США хотят нарушить баланс сил в ядерной сфере, но "подобного развития событий Россия никогда не допустит".

По словам сенатора, детально изучать доктрину преждевременно, но некоторые ее позиции вызывают беспокойство.

"Доктрина расширяет возможность применения ядерного оружия. Речь идет о случаях, когда затрагиваются жизненно важные интересы США. Но мы знаем, что понимают американцы под такими интересами", — добавил Клинцевич, передает РИА Новости.