2018-01-13T15:53:15+03:00
Политика

Памфилова допустила использование удлиненного бюллетеня на выборах президента РФ

По словам главы ЦИК, в бюллетене может быть лишь 16 кандидатов
Екатерина БОЛГОВА
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Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАССГлава ЦИК Элла Памфилова. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова допустила использование на выборах президента России 2018 года удлиненного бюллетеня из-за большого числа кандидатов.

"Я не могу сказать, у нас даже наши комплексы обработки избирательных бюллетеней - даже там предусмотрен длинный двойной лист", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1", говоря о том, поместятся ли фамилии всех претендентов на одной странице бюллетеня.

"Если пройдут все, гипотетически представим: сейчас у нас собирают подписи 12 (человек) плюс 2 самовыдвиженца, и два еще у нас уже внесены фактически в бюллетень. Вот, считайте: максимальное количество, которое может быть в бюллетене, это 16", - отметила глава ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 13 января, Центризбирком прекратил принимать документов от кандидатов в президенты от партий. Этап выдвижения на этом подошел к концу.

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