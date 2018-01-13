2018-01-13T16:08:32+03:00
В мире

В Китае жители сняли падение из космоса неизвестного объекта

Власти заявили, что это была часть китайская ракеты, которая затем взорвалась [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В Китае попало на видео падение части космической ракетыВ Китае попало на видео падение части космической ракетыФото: REUTERS
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В Китае жители сняли на видео падение из космоса "неизвестного объекта". Инцидент произошел в провинции Гуанси. После столкновения с Землей объект взорвался.

Позже местные власти заявили, что на камеры попало падение отработанного ускорителя ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" ("Великий поход — 3B"). Ракета была запущена в пятницу, 12 января. Она должна доставить на орбиту два спутника навигационной системы BeiDou.

Согласно заявлению властей, место падения части ракеты было определено задолго до этого.

Напомним, в ноябре 2017 года Пекин отправил на орбиту два спутника Beidou-3 с помощью одной ракеты-носителя. В текущем году китайские власти рассчитывают запустить в космос больше 10 спутников. А к 2020 году глобальная навигационная система КНР должна занять третье место по количеству спутников после американской GPS и российской ГЛОНАСС.

Падение части китайской ракеты попало на видео .

Ранее в Конгрессе США заявили, что успех Китая в космической отрасли вызывает беспокойство и требует ответа американских властей.

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