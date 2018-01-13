ЛНР: украинские снайперы открыли огонь по дачам у линии соприкосновения

13 Янв. 2018 2018-01-13T16:29:25+03:00

В ЛНР сообщили об обстреле мирных жителей украинскими снайперами Фото: Александр КОЦ

По словам представителя Народной милиции республики, никто не пострадал «только по счастливой случайности»

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И.о. главы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Михаил Филипоненко заявил, что в субботу, 13 января, украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия дачи садового товарищества «Зеленая роща» у линии соприкосновения.

«Сегодня в 4:30 утра бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения. В один из домов было прямое попадание в окно», — сказал Филипоненко.

Он отметил, что огонь мог быть открыт по жителю дома. Ущерб был также нанесен соседним домам — пробиты крыша и стена.

«Зеленая Роща» находится в пятистах метрах от линии боевого соприкосновения, поэтому очевидно, что украинские снайперы стреляли целенаправленно по домам мирных жителей нашей республики», –– добавил представитель ЛНР.

Он подчеркнул, что среди жителей нет пострадавших «только по счастливой случайности»

Напомним, в Донбассе действует «новогоднее» перемирие с 23 декабря.