Новак планирует провести встречу с министром энергетики Саудовской Аравии

13 Янв. 2018 2018-01-13T16:51:43+03:00

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Министр энергетики России Александр Новак рассказал о планах провести несколько встреч в ходе Министерского мониторингового комитета в Омане. Он не исключил переговоров с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.

ВОмане 21-22 января пройдет заседание Министерского комитета по мониторингу реализации договоренности о сокращении нефтедобычи ОПЕК+.

"Безусловно, я думаю, у нас будет такая возможность, обычно мы проводим в рамках министерской встречи и двусторонние встречи, чтобы сверить часы",- сказал Новак, отвечая на вопрос о возможной встрече с аль-Фалихом в Омане, передает РИА Новости.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК и несколько не входящих в организацию стран, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти в общей сложности на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года. В ноябре прошлого года соглашение было продлено до конца 2018 года.