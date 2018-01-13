Напавшую на Земана активистку Femen задержали на 48 часов

13 Янв. 2018 2018-01-13T17:04:52+03:00

Девушку подозревают в совершении преступления по статье "Хулиганство"

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Активистку украинского движения Femen Анжелину Диаш, напавшую на президента Чехии Милоша Земана на участке для голосования, задержали на двое суток. Девушку подозревают в преступлении по статье "Хулиганство".

"Украинская активистка движения Femen Анжелина Диаш была помещена в камеру предварительного задержания, где может находиться максимум 48 часов", - говорится в сообщении Чешского телевидения.

Отмечается, что активистка в ближайшее время может предстать перед судом.

Напомним, иницдент произошел накануне. В Чехии, где проходят президентские выборы, активистка движения Femen напала на действующего главу государства Милоша Земана на избирательном участке. Будучи полуобнаженной, она выбежала навстречу Земану, после чего ее сразу же задержала охрана. После этого президент вернулся на участок и отдал свой голос.

"Неодетые, бесноватые, вечно орущие...Один из образов "новой Украины", - написал в связи с произошедшим российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.