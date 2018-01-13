2018-01-13T17:25:49+03:00
В мире

Сторонники Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона

Садик Хан ранее назвал ошибкой решение пригласить в Великобританию президента США
Екатерина БОЛГОВА
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Мэр Лондона Садик ХанМэр Лондона Садик ХанФото: REUTERS
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В Лондоне сторонники президента США Дональда Трампа попытались сорвать выступление мэра города Садика Хана.

Напомним, ранее Хан не раз осуждал решение властей Великобритании пригласить в страну американского лидера с государственным визитом. Столичный градоначальник требовал понижения статуса визита. А накануне, когда Трамп заявил об отказе посетить Лондон, Хан назвал ошибкой решение премьер-министра Терезы Мэй пригласить президента США. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон после этого назвал Хана "напыщенным хлыщом".

Как сообщил телеканал Sky News, Хан начал выступать с речью на конференции, посвященной борьбе за гендерное равноправие. В этот момент группа сторонников Трампа стала выкрикивать лозунги в поддержку американского президента и Brexit, а также размахивать флагом США. Полицейские вывели активистов из зала, после чего мэр Лондона продолжил выступление.

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