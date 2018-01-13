2018-01-13T19:15:55+03:00
Звезды

Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Квентина Тарантино

Лента будет посвящена жизни серийного убийцы Чарльза Мэнсона
Екатерина БОЛГОВА
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Голливудский актер Леонардо Ди КаприоГолливудский актер Леонардо Ди КаприоФото: REUTERS
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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо снимется в новой кинокартине режиссера Квентина Тарантино.

Как сообщает издание Variety, Ди Каприо исполнит роль стареющего безработного актера в фильме, посвященном с жизни серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Отмечается, что актриса Марго Робби («Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-Стрит») может сыграть роль одной из жертв Мэнсона - жены режиссера Романа Полански Шэрон Тейт, которая была убита в 1969 году.

Проект Тарантино пока не имеет названия. Выход на экраны ожидается 9 августа 2019 года. По словам режиссера, лента не является биографической.

Напомним, в ноябре 2017 года а 84-м году жизни в тюрьме штата Калифорния скончался Чарльз Мэнсон, которого в 1969 году Мэнсон признали виновным в организации нескольких убийств и приговорили к высшей мере наказания. В 1972 году приговор был заменен пожизненным заключением в связи с введением в штате моратория на смертную казнь.

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