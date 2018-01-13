На выборах президента Чехии лидирует Милош Земан
В первом туре выборов президента Чехии после подсчета данных на 35% избирательных участков в стране лидирует действующий глава государства Милош Земан.
Как сообщило в субботу, 13 января, Чешское статуправление, Земан пока набирает 42,6% голосов избирателей.
"На втором месте находится экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, у него 24,8% голосов. Остальные семь претендентов на пост главы государства набрали от 0,5% до 9,1 голосов", — сообщается в заявлении ведомства.
Напомним, в течение пятницы и субботы в Чехии прошли выборы главы государства. Явка, по предварительным данным, составила около 60% зарегистрированных избирателей. Они могли отдать свой голос в пользу одного из девяти кандидатов.
Если по итогам первого тура ни один из кандидатов не сможет преодолеть 50-процентный барьер, то будет организован второй тур выборов через две недели.