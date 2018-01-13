2018-01-13T19:12:01+03:00
Общество

Блины и пельмени предложат включить в список культурного наследия ЮНЕСКО

Об этом заявил представитель думской фракции ЛДПР после того как президент Франции предложил внести в этот список багет
Екатерина БОЛГОВА
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Пельмени и блины могут войти в список культурного наследия ЮНЕСКОПельмени и блины могут войти в список культурного наследия ЮНЕСКОФото: "КП" Архив
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Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов заявил, что фракция предложит ЮНЕСКО внести блины и пельмени в список нематериального культурного наследия.

Напомним, ранее с подобным предложением в отношении французского багета выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века", — сказал Курдюмов, говоря о том, какие русские блюда можно внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Он отметил, что в любых странах мира, где появляются россияне, они с удовольствием едят пельмени и блины. Кроме того, эти блюда с радостью едят гости из других стран, приезжающие в Россию.

"И в любом месте, где вы увидите пельмени и блины, там обязательно есть русские, россияне, всегда они присутствуют", — подытожил депутат, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года ЮНЕСКО добавила в список нематериального культурного наследия пиццу по-неаполитански.

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