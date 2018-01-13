Во Франции обсуждают эротический роман Макрона о начале отношений с женой

13 Янв. 2018 2018-01-13T20:22:09+03:00

Президент страны в молодости якобы написал книгу о любви к учительнице, на которой позже женился

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Во французской прессе и социальных сетях обсуждают информацию о том, что президент страны Эммануэль Макрон якобы написал книгу о любви к учительнице, которая позже стала его женой.

Как пишет издание The Local, во Франции выходит в свет биография Брижит Макрон. Автор издания Маэль Брун сообщила, что в 1993 году 16-летний Макрон написал эротический роман и несколько стихов.

Бывшая соседка нынешнего главы государства намекнула представителям прессы, что роман Макрона был посвящен именно началу отношений с будущей женой.

«Однажды он попросил меня напечатать 300 страниц книги, которую он только что написал», — заявила женщина в интервью журналу Closer.

По ее словам, это была дерзкая и слегка непристойная работа, в которой были использованы факты из жизни Макрона, но герои действовали под другими именами.

Напомним, нынешний президент Франции 39-летний Эмманюэль Макрон женат на 64-летней Брижит Макрон, которая была его учительницей.