Минтруд подготовил проект об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 1 мая

13 Янв. 2018 2018-01-13T20:49:47+03:00

Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с мая Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Министерство труда и социального развития разработало проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая текущего года.

В настоящее время МРОТ равен 85% от размера прожиточного минимума, зафиксированного во втором квартале 2017 года, и составляет 9 489 рублей в месяц.

"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" предлагается установить с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в сумме 11 163 рубля в месяц", - говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

По данным Минтруда, за апрель 2017 года 4 млн работников получали зарплату ниже прожиточного минимума.

Напомним, 10 января президент России Владимир Путин заявил, что МРОТ будет уравнен с прожиточным минимумом не с 1 января следующего года, как ожидалось ранее, а уже с 1 мая этого года.