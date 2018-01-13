Радикалы повесили цепи на Российский центр науки и культуры в Киеве
В субботу, 13 января, представители радикальной организации "Черный комитет" напали на здание Российского центра науки и культуры в Киеве.
Как сообщило издание "Страна.ua", активисты обмотали цепью ворота Российского центра и повесили туда замок.
Это уже не первый аналогичный случай за последнее время. Ранее в Российском центре науки и культуры сообщили, что в рождественскую ночь было совершено нападение — здание облили красной краской, а также попытались разбить стекла.
В пресс-службе управления киевской полиции подтвердили сообщение об инциденте.
"Это было с утра. Сотрудники центра пришли и увидели замок на дверях, туда выезжала охрана, зарегистрировали в Едином журнале учета в районном управлении", — говорится в сообщении.
В полиции инцидент не комментируют, из Российского центра науки и культуры пока также не поступали сведения.