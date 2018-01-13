2018-01-13T21:49:12+03:00
Политика

Радикалы повесили цепи на Российский центр науки и культуры в Киеве

Ранее в рождественскую ночь радикалы напали на центр, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В Киеве радикалы повесили цепи и замок на Российский центр науки и культурыВ Киеве радикалы повесили цепи и замок на Российский центр науки и культурыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 13 января, представители радикальной организации "Черный комитет" напали на здание Российского центра науки и культуры в Киеве.

Как сообщило издание "Страна.ua", активисты обмотали цепью ворота Российского центра и повесили туда замок.

Это уже не первый аналогичный случай за последнее время. Ранее в Российском центре науки и культуры сообщили, что в рождественскую ночь было совершено нападение — здание облили красной краской, а также попытались разбить стекла.

В пресс-службе управления киевской полиции подтвердили сообщение об инциденте.

"Это было с утра. Сотрудники центра пришли и увидели замок на дверях, туда выезжала охрана, зарегистрировали в Едином журнале учета в районном управлении", — говорится в сообщении.

В полиции инцидент не комментируют, из Российского центра науки и культуры пока также не поступали сведения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Греции наладят промышленное производство каннабиса
В Лондоне из универмага Harrods уберут памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду
Избирательный штаб Путина собрал более полумиллиона подписей
Турция не согласна на привилегированное партнерство с ЕС
«Спартак» принес извинения за пост о «шоколадках»
Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли Милош Земан и Иржи Драгош
Минтруд подготовил проект об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 1 мая
Во Франции обсуждают эротический роман Макрона о начале отношений с женой
В США бывшие военные призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар
ВС Турции открыли ответный огонь по позициям сирийских курдов в Африне
Блины и пельмени предложат включить в список культурного наследия ЮНЕСКО
На выборах президента Чехии лидирует Милош Земан
Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Квентина Тарантино
Президент Франции предложил внести багет в список наследия ЮНЕСКО
Сторонники Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона
Напавшую на Земана активистку Femen задержали на 48 часов
Новак планирует провести встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
ЛНР: украинские снайперы открыли огонь по дачам у линии соприкосновения
В Китае жители сняли падение из космоса неизвестного объекта
Памфилова допустила использование удлиненного бюллетеня на выборах президента РФ
Клинцевич: США стремятся нарушить баланс сил в ядерной сфере
В МИД Ирана заявили, что не будут соглашаться на изменения Трампа в ядерной сделке
Медведев поблагодарил журналистов за преданность делу