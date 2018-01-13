Радикалы повесили цепи на Российский центр науки и культуры в Киеве

13 Янв. 2018 2018-01-13T21:49:12+03:00

В Киеве радикалы повесили цепи и замок на Российский центр науки и культуры Фото: REUTERS

Ранее в рождественскую ночь радикалы напали на центр, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде

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В субботу, 13 января, представители радикальной организации "Черный комитет" напали на здание Российского центра науки и культуры в Киеве.

Как сообщило издание "Страна.ua", активисты обмотали цепью ворота Российского центра и повесили туда замок.

Это уже не первый аналогичный случай за последнее время. Ранее в Российском центре науки и культуры сообщили, что в рождественскую ночь было совершено нападение — здание облили красной краской, а также попытались разбить стекла.

В пресс-службе управления киевской полиции подтвердили сообщение об инциденте.

"Это было с утра. Сотрудники центра пришли и увидели замок на дверях, туда выезжала охрана, зарегистрировали в Едином журнале учета в районном управлении", — говорится в сообщении.

В полиции инцидент не комментируют, из Российского центра науки и культуры пока также не поступали сведения.