2018-01-13T22:23:13+03:00
В мире

Турция не согласна на привилегированное партнерство с ЕС

По словам турецкого министра по делам Евросоюза, Анкара выступает против статуса «второго класса»
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Турция не согласна на привилегированное партнерство с Евросоюзом, заявил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик. По его словам, Анкара выступает против статуса «второго класса» на переговорах с ЕС.

«Если нам поступит предложение о «привилегированном партнерстве» с Евросоюзом, мы его отклоним, даже не рассмотрев», — пообещал Челик.

Он отметил, что предлагать его стране «статус второго класса в отношениях с ЕС» никто не имеет права.

Кроме того, как подчеркнул министр, Евросоюз не должен относиться к Турции только как к партнеру по вопросу проблемы с потоками мигрантов и борьбой с международным терроризмом, передает телеканал Habertürk.

Напомним, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже заявил, что его народ устал от длительных переговоров по вступлению в состав Евросоюза.

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