Избирательный штаб Путина собрал более полумиллиона подписей

13 Янв. 2018 2018-01-13T22:34:14+03:00

При этом было принято решение продолжать сбор и допечатать еще 20 тысяч подписных листов на 200 тысяч подписей

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина штаба Андрей Кондрашов сообщил, что уже собрано более 538 тысяч подписей в его поддержку. Но, по его словам, было принято решение не останоавливать сбор и допечатать еще 20 тысяч подписных листов для сбора 200 тысяч подписей.

"Сбор подписей по-прежнему продолжается в РФ, во всех 85 регионах, работают 625 точек в 267 населенных пунктах, работают 2,5 тысячи человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций", — сказал Кондрашов.

Напомним, действующий президент России участвует в очередных выборах главы государства как самовыдвиженец. По закону, ему необходимо собрать 300 тысяч подписей, причем не более 7,5 тысячи в одном субъекте РФ. Сбор подписей в поддержку Путина начался 5 января. Накануне сообщалось, что уже собрано на треть больше требуемого числа подписей.

Кондрашов добавил, что допечатка подписных листов будет производиться за счет избирательного фонда, передает ТАСС.