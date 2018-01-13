2018-01-13T22:34:14+03:00
Политика

Избирательный штаб Путина собрал более полумиллиона подписей

При этом было принято решение продолжать сбор и допечатать еще 20 тысяч подписных листов на 200 тысяч подписей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина штаба Андрей Кондрашов сообщил, что уже собрано более 538 тысяч подписей в его поддержку. Но, по его словам, было принято решение не останоавливать сбор и допечатать еще 20 тысяч подписных листов для сбора 200 тысяч подписей.

"Сбор подписей по-прежнему продолжается в РФ, во всех 85 регионах, работают 625 точек в 267 населенных пунктах, работают 2,5 тысячи человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций", — сказал Кондрашов.

Напомним, действующий президент России участвует в очередных выборах главы государства как самовыдвиженец. По закону, ему необходимо собрать 300 тысяч подписей, причем не более 7,5 тысячи в одном субъекте РФ. Сбор подписей в поддержку Путина начался 5 января. Накануне сообщалось, что уже собрано на треть больше требуемого числа подписей.

Кондрашов добавил, что допечатка подписных листов будет производиться за счет избирательного фонда, передает ТАСС.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Греции наладят промышленное производство каннабиса
В Лондоне из универмага Harrods уберут памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду
Турция не согласна на привилегированное партнерство с ЕС
«Спартак» принес извинения за пост о «шоколадках»
Радикалы повесили цепи на Российский центр науки и культуры в Киеве
Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли Милош Земан и Иржи Драгош
Минтруд подготовил проект об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 1 мая
Во Франции обсуждают эротический роман Макрона о начале отношений с женой
В США бывшие военные призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар
ВС Турции открыли ответный огонь по позициям сирийских курдов в Африне
Блины и пельмени предложат включить в список культурного наследия ЮНЕСКО
На выборах президента Чехии лидирует Милош Земан
Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Квентина Тарантино
Президент Франции предложил внести багет в список наследия ЮНЕСКО
Сторонники Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона
Напавшую на Земана активистку Femen задержали на 48 часов
Новак планирует провести встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
ЛНР: украинские снайперы открыли огонь по дачам у линии соприкосновения
В Китае жители сняли падение из космоса неизвестного объекта
Памфилова допустила использование удлиненного бюллетеня на выборах президента РФ
Клинцевич: США стремятся нарушить баланс сил в ядерной сфере
В МИД Ирана заявили, что не будут соглашаться на изменения Трампа в ядерной сделке
Медведев поблагодарил журналистов за преданность делу