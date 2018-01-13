В Лондоне из универмага Harrods уберут памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду

13 Янв. 2018 2018-01-13T22:43:54+03:00

Мухаммед аль-Файед во время открытия памятника принцессе Диане и его сыну Доди Фото: REUTERS

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Бронзовый памятник британской принцессе Диане и Доди аль-Файеду уберут из универмага Harrods в Лондоне.

Монумент "Невинные жертвы" был открыт в 2005 году, теперь его вернут владельцу - египетскому бизнесмену Мухаммеду аль-Файеду. Напомним, его сын погиб вместе с принцессой в результате автокатастрофы в Париже в 1997 году. Тогда следствия признало произошедшее несчастным случаем, но миллиардер в это не верил.

Руководство Harrods сообщило, что в 2017 года герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри заявили о планах установить установить новый памятник своей матери у Кенсингтонского дворца.

"Мы считаем, что настало время вернуть этот памятник господину аль-Файеду и пригласить общественность отдавать дань уважения (принцессе) у дворца", - заявил управляющий директор Harrods Майкл Уорд, передает ВВС.

В настоящее время монумент остается на своем месте, подробности процедуры по его передаче согласовываются.