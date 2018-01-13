В Греции наладят промышленное производство каннабиса

13 Янв. 2018 2018-01-13T22:57:24+03:00

Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Яннис Циронис на открытии выставки марихуаны

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На открытии выставки марихуаны Athens Cannabis Expo 2018 замминистра сельского хозяйства Греции Яннис Циронис заявил, что в его страны наладят промышленное производство каннабиса.

Подобное мероприятие проходит в Греции впервые. По мнение его организаторов, благоадря этой отрасли страна сможет выйти из кризиса. На выставке можно познакомиться с последними достижениями в области медицинского и промышленного применения марихуаны. В списке участников — больше 100 различных компаний.

По словам Цирониса, климат Греции идеально подходит для промышленного производства каннабиса. Он добавил, что в ближайшее время в греческий парламент внесут проекты законов об использовании каннабиса в медицинских целях, передает РИА Новости.

Напомним, с 1 января 2018 года марихуану разрешено использовать в медицинских целях у пациентов с сильными хроническими болями в Дании.